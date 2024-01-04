Спасение кота из электрощитка в Москве попало на видео Бездомного кота два дня подряд вытаскивали из электрощитка в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве спасателям во второй раз пришлось спасать бездомного кота, застрявшего в электрическом щитке в подъезде дома на Шипиловской улице, сообщает РЕН ТВ. По данным телеканала, животное запуталось в проводах и не могло выбраться самостоятельно.

В первый раз неравнодушные жильцы вызвали спасателей 3 января. Добровольцы «Спасрезерва» вызволили питомца и передали заявителям, но на следующий день история повторилась снова. После этого спасатели забрали кота к себе в расположение.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае умерла вышедшая на трассу тигрица. Ее нашли в крайне истощенном состоянии. Предположительно, ее сбила машина. Зверь лежал на асфальте и не обращал внимания на проезжавшие мимо автомобили.

Специалисты центра «Амурский тигр» забрали хищника на лечение, отметив, что он находится в тяжелом состоянии. Они отметили, что у животного было мало шансов выжить, но за его жизнь боролись до последнего.

До этого ученым из национального парка «Земля леопарда» удалось получить первое видео с амурским тигром на фоне столицы Приморья — города Владивостока. Ролик с участием полосатого зверя записали скрытые лесные камеры во время снегопада.