Безбилетник в автобусе сломал руку контролеру в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Безбилетник сломал руку контролеру в Москве в районе Южное Чертаново, передает Telegram-канал Дептранса. Сотрудница попросила безбилетного пассажира показать паспорт, чтобы выписать постановление. Однако тот попытался сбежать и толкнул женщину. При падении из автобуса на тротуар она сломала руку. Злоумышленника задержали и ему может грозить заключение на срок до 10 лет.

В районе Чертаново Южное контролер выявила безбилетного пассажира. Сотрудница «Организатора перевозок» попросила показать паспорт, чтобы выписать постановление. Пассажир попытался сбежать и толкнул женщину. При падении из автобуса на тротуар она сломала руку, — указано в сообщении.

Следствие и прокуратура начали проверку сообщений о том, что кондуктор в Кургане высадила из автобуса 13-летнюю девочку в темное время суток. У школьницы был проездной билет, однако водитель транспортного средства решил сократить маршрут. При этом билет ребенка аннулировали. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В марте 2021 года в России вступил в силу закон, вводящий ответственность для водителей и кондукторов за высадку детей без билетов из общественного транспорта. Поправки в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта разработал Минтранс. Согласно документу, кондуктор или водитель не может высадить ребенка-безбилетника, не достигшего возраста 16 лет, если он едет без сопровождения взрослого.