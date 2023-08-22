Безбилетник распылил газ в лицо пассажиру метро Москвы и попал на видео

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Мужчина распылил перцовый баллончик в лицо пассажиру за замечание о безбилетном проезде, сообщила столичная прокуратура в Telegram. По информации правоохранителей, инцидент произошел на станции «Аннино», 24-летнему подозреваемому грозит уголовная ответственность. В Telegram-канале прокуратуры опубликованы кадры распыления баллончика.

Мужчина распылил пассажиру в лицо перцовый баллончик за то, что он сделал ему замечание за безбилетный проезд. <...> Мужчине грозит уголовная ответственность по статье 116 УК РФ («Побои» — NEWS.ru), — говорится в сообщении.

Прокуратура отмечает, что злоумышленник не только распылил баллончик в лицо пассажиру, но и нанес ему телесные повреждения.

Ранее в московском метро мужчина с силой раздвинул створки турникета на станции «Курская», чтобы не оплачивать проезд. Пройдя через турникет, он вернулся и сломал одну из дверок. Осколки отлетели в лицо двум девушкам, которые хотели попасть в вестибюль. Злоумышленник признал свою вину.

До этого в Москве прокуратура возбудила уголовное дело о вандализме против 57-летнего мужчины, который разбил створки турникета на станции метро «Улица Дмитриевского». При этом мужчина сначала совершил правонарушение и ретировался, но затем вернулся к турникету и добровольно сдался сотрудникам полиции.