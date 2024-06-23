Безбилетник обратился в суд из-за того, что в протоколе его назвали «Даун» MK: безбилетник обратился в суд из-за того, что в протоколе его назвали «Даун»

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Москве безбилетник обратился в суд, чтобы получить компенсацию от контролера, который назвал его «Даун» в протоколе, передает MK.RU. По данным издания, специалист просто перепутал одну букву в имени молодого человека, которого на самом деле зовут Дауд.

Отмечается, что мужчина потребовал выплатить ему деньги за оскорбление, нанесенное в письменном виде контролером общественного транспорта, однако суд отказал истцу. Как стало известно изданию, инцидент произошел в октябре 2023 года, тогда дагестанца, переехавшего в столицу, оштрафовали за безбилетный проезд.

Ошибку в базе данных оперативно исправили, но этого мужчине показалось недостаточно. Однако в суде он так и не смог доказать, что «оскорбление» в протоколе успело нанести ему серьезную душевную травму, поэтому его иск был отклонен.

Ранее в Новой Зеландии женщина обратилась в суд из-за отказа возлюбленного отвезти ее в аэропорт. Молодые люди состояли в отношениях шесть с половиной лет до тех пор, пока мужчина не нарушил обещание сопроводить девушку в воздушную гавань, в результате чего женщина опоздала на рейс и не попала на концерт в другом городе. Новозеландка понесла многочисленные расходы и обратилась в суд.