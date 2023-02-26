Бетономешалка перевернулась и раздавила легковушку в Москве

В Москве в Лефортовском тоннеле перевернулась бетономешалка, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса. Водитель грузовой машины не справился с управлением, из-за чего бетономешалка зацепила несколько автомобилей и рухнула на один из них. На данный момент движение по внешней стороне Третьего транспортного кольца полностью перекрыто.

27 января загоревшийся автомобиль перекрыл движение по Северо-Западному тоннелю в сторону ТТК в Москве.

Ранее в подмосковном городе Солнечногорске на 57-м километре трассы М-11 «Нева» столкнулись 16 автомобилей, пострадавших нет. Движение в направлении области было ограничено из-за ДТП, сообщалось, что в аварию попали фура, бензовоз, пять легковых авто и грузовик.

До этого на внутренней стороне 27-го км МКАД столкнулись шесть автомобилей. Из-за ДТП движение осуществлялось по трем полосам из пяти.