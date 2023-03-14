Беспилотник заметили над аэропортом Внуково Mash: возле взлетно-посадочной полосы во Внуково заметили квадрокоптер

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщил, что в небе над столичным аэропортом Внуково был замечен беспилотник. Канал привел слова очевидцев о том, что квадрокоптер прилетел со стороны поселка Московский и передвигался возле взлетно-посадочной полосы.

По информации Mash, инцидент мог привести к задержке вылетов десятков авиарейсов. Сразу после обнаружения квадрокоптера сотрудники аэропорта обратились в полицию.

Ранее Mash сообщил, что в Новой Москве над воинской частью Воздушно-космических сил были замечены три беспилотника. Канал отмечал, что дроны вели непрерывное наблюдение за военным объектом. В Минобороны не комментировали эту информацию.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил о неопознанном объекте, замеченном в Новой Москве. По данным канала, он летел к АЗС «Татнефти» на Калужском шоссе. Днем ранее летательные аппараты также были замечены неподалеку от зоопарка «Планета обезьян» в ТиНАО. Сообщалось сразу о четырех неизвестных объектах, пролетавших на низкой высоте.