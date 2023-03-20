«Летающая лаборатория»: беспилотник врезался в ЛЭП в подмосковном Щелково Беспилотник врезался в ЛЭП в подмосковном Щелково

Фото: t.me/admgos

Беспилотник врезался в линию электропередачи в подмосковном Щелково, сообщает местная администрация в Telegram-канале. Взрывчатых веществ на объекте не обнаружено, ЛЭП не повреждена. На борт БПЛА нанесена надпись «летающая лаборатория».

В 11:48 поступила информация о беспилотном летающем аппарате, врезавшимся в ЛЭП. Место происшествия оперативно было оцеплено. Дрон был оборудован стандартным набором функций, взрывчатых веществ не обнаружено. На данный момент вопросом занимаются компетентные органы, — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в Белгородской области обнаружен беспилотник, который запутался в проводах ЛЭП. По информации канала, дрон нашли в пяти километрах от российско-украинской границы. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

19 марта стало известно, что в Одоевском районе Тульской области упал БПЛА без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности. Беспилотник обнаружили между населенными пунктами Петровское и Маловель в поле вдали от жилых домов. В результате инцидента никто не пострадал. Позднее были опубликованы кадры с места падения дрона.