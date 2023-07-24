Беспилотник упал в Новой Москве Беспилотный аппарат без взрывного устройства упал в ТиНАО, пострадавших нет

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

В Новой Москве упал беспилотный летательный аппарат (БПЛА) без взрывного устройства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона. По имеющимся данным, пострадавших нет. Инцидент произошел на территории поселения Первомайское.

Беспилотный летательный аппарат вертолетного типа без взрывного устройства упал в ТиНАО, в Первомайском, возле частного домовладения на улице Ленина. Повреждений и пострадавших нет, — рассказал собеседник агентства.

Он также добавил, что устройство было изъято правоохранителями.

Утром 24 июля два беспилотных летательных аппарата совершили атаку на российскую столицу. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в результате инцидента никто не пострадал. В Минобороны заявили, что ответственность за удары по Москве лежит на руководстве Украины.

Сообщается, что оба дрона были нейтрализованы средствами РЭБ, после чего они потерпели крушение.

Комментируя случившееся, заместитель официального представителя генерального секретаря Организации Объединенных Наций Фархан Хак заявил, что ООН хочет, чтобы стороны конфликта на Украине избегали шагов, которые ведут к его эскалации.