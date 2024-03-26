Беркович и Петрийчук оставили за решеткой Мосгорсуд оставил в силе арест режиссера Беркович и драматурга Петрийчук

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Драматург Светлана Петрийчук (справа) и режиссер Евгения Беркович

Московский городской суд признал законным продление ареста режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук, обвиняемым в оправдании терроризма, сообщил в Telegram-канале муж Петрийчук Юрий Шехватов. Женщины останутся под стражей как минимум до 10 апреля.

Мера пресечения без изменений — следственный изолятор до 10 апреля, — сообщил Шехватов.

Уголовное дело в отношении Беркович и Петрийчук возбудили в связи с поставленным режиссером спектаклем «Финист — Ясный сокол» о женщинах, знакомившихся в соцсетях с приверженцами радикального ислама. Петрийчук написала сценарий к постановке. Обе отказались признать свою вину.

Предварительное расследование завершено. Сторона защиты знакомится с материалами по делу.

Криминалист УФСБ по Свердловской области Светлана Мочалова в ходе экспертизы пришла к выводу, что главная героиня пьесы предстает перед аудиторией в качестве объекта для подражания. Перед этим руководитель так называемой лаборатории деструктологии МГЛУ им. Мориса Тореза Роман Силантьев и директор Центра лингвистической экспертизы университета Галина Хизриева пришли к аналогичному выводу, что Беркович и Петрийчук героизируют терроризм.