Беременная москвичка украла из секс-шопа влагалище и стала жертвой шантажа Mash: беременная москвичка украла мастурбатор из секс-шопа за 21 тысячу рублей для мужа

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Беременная жительница Москвы украла мастурбатор за 21 тысячу рублей из магазина интимных товаров с целью порадовать супруга, сообщает Telegram-канал Mash. Позднее она увидела ценник и из страха вернула товар обратно на место. Сотрудники секс-шопа потребовали от нее 25 тысяч рублей.

38-летняя жительница Москвы украла имитатор женского влагалища в магазине интимных товаров на Большой Дорогомиловской улице. После того как она вернула товар продавцу, он потребовал от нее выкуп в обмен на то, что не станет писать заявление о краже. Женщина отдала пять тысяч рублей, а остальные 20 пообещала вернуть позже. По ее словам, она находится в тяжелом материальном положении, поскольку приходится растить сына с инвалидностью.

До этого в Москве мужчина ограбил секс-шоп. Молодой человек выбрал по рекомендации продавца «хороший вибратор и интимный гель-возбудитель», но на карте не оказалось денег. Пока продавец проверяла работу платежного терминала, мужчина пошел прочь из магазина.

Работница секс-шопа догнала нарушителя на улице, однако оба поскользнулись и упали, и грабителю удалось убежать. Позже правоохранители отследили по камерам, в какой подъезд забежал преступник.