Беременная москвичка получила ранение из пистолета в собственной сумочке Москвичка получила ранение из самопроизвольно выстрелившего пистолета в сумочке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Беременная 28-летняя москвичка попала в больницу с огнестрельным ранением, после того как в ее сумочке самопроизвольно выстрелил травматический пистолет, сообщает MK.RU. По данным издания, инцидент произошел днем 20 февраля, когда женщина выходила из метро «Калужская». Резиновая пуля пробила сумочку, куртку и попала ей в левое плечо.

Как сообщает издание, пистолет она носит в собой для самообороны уже третий месяц. Женщина находится на 18-й неделе беременности и рассталась с отцом своего будущего ребенка. По ее словам, мужчина ее преследует и угрожает.

Отмечается, что пострадавшая самостоятельно вызвала скорую и прождала в общей очереди порядка трех часов. После того как врачи извлекли пулю, она отправилась в полицию для разъяснений обстоятельств случившегося.

Накануне в Санкт-Петербурге застрелили водителя, который привез детей в школу. Инцидент произошел возле школы № 662. Пока уроженец Узбекистана Рустамбек Алдаев стоял у автомобиля и ждал владельца машины, к нему сзади подошел человек, выстрелил в голову и сбежал. Все случилось на глазах у свидетелей. Позже Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил, что целью киллера мог быть петербургский бизнесмен и адвокат Виктор Патрушев, а пострадавший водитель оказался ошибочной жертвой.