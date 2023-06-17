Беременная женщина упала с шестого этажа на северо-востоке Москвы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На северо-востоке Москвы беременная девушка упала с шестого этажа, пишет Telegram-канал Mash. По его информации, 23-летняя москвичка приземлилась на козырек подъезда.

Прибывшие на место ЧП врачи диагностировали у будущей молодой мамы ушиб позвоночника и сотрясение мозга. Пострадал ли плод, пока неизвестно. По данным канала, медики экстренно доставили пациентку в больницу.

Ранее в Воронеже мужчина выжил при падении с 19-го этажа высотки на припаркованный автомобиль. После этого он смог не только самостоятельно встать, но и пропеть строчку из песни Аллы Пугачевой «Любовь, похожая на сон». Однако впоследствии воронежца доставили в больницу, где он был переведен в реанимацию.

По мнению травматолога Артема Катулина, то, что человек выжил при падении с такой высоты, можно объяснить только чудом или везением. Врач также предположил, что россиянин мог зацепиться за выступы между этажами, кроме того, роль своеобразного амортизатора могла сыграть и машина, на которую он приземлился.

В сентябре 2022 года в Москве 29-летний рабочий разбился насмерть в результате падения с шестого этажа. Мужчина сорвался с высоты при выполнении работ в жилом доме на улице Мусы Джалиля.