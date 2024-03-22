Белый дом не видит украинского следа в теракте под Москвой

Фото: Nathan Howard - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джон Кирби

Украина не причастна к трагедии, произошедшей в «Крокус Сити Холле», заявил на регулярном брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает агентство Reuters. При этом он отметил, что американская сторона продолжает изучать ситуацию.

В настоящее время нет указаний на то, что Украина или украинцы были причастны к стрельбе. Но опять-таки, это только что случилось. Мы изучаем это, — сказал Кирби.

Он назвал произошедшее в Москве ужасным. Кирби настаивает, что США не знали о планирующемся теракте.

Изображения [с места теракта] просто ужасны, и их просто трудно смотреть. Наши мысли, очевидно, будут с жертвами этого ужасного, ужасного нападения, — заявил Кирби.

Террористы атаковали торгово-развлекательный центр «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта незадолго до начала концерта группы «Пикник». Люди в камуфляже начали палить по посетителям уже на входе, а позже открыли стрельбу по зрителям в концертном зале и подожгли его. Очевидцы сообщают, что теракт устроили не менее 20 человек. По последним данным, убиты 40 человек. В здании до сих пор могут быть заблокированы порядка 200 человек.