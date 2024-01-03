Мужчина попытался угнать Mercedes, пока хозяин разгружал багажник В Москве мужчина дважды попытался угнать Mercedes

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Тверском районе Москвы 31 декабря 32-летний гражданин Белоруссии дважды попытался угнать автомобиль марки Mercedes, пишет газета «Известия». Сначала владелец авто из окна квартиры заметил, что мужчина на улице вскрывает его припаркованное авто. Хозяин машины спугнул злоумышленника.

После владелец автомобиля вышел, чтобы забрать вещи из багажника. Пока он отвлекся, злоумышленник вернулся, сел на водительское кресло и завел авто. Владелец успел запрыгнуть на пассажирское сидение, а угонщик врезался в автомобиль, который был припаркован впереди.

Злоумышленника задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

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