Баязитову этапировали в Москву Baza: журналистку Баязитову этапировали в Москву по неизвестной причине

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Александра Баязитова

Журналистку Александру Баязитову, которая была осуждена на пять лет по делу о вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка, вернули в Москву, сообщает Telegram-канал Baza. Как уточнил канал, она была переведена из СИЗО Перми через Киров и Екатеринбург, проведя несколько дней в дороге.

По информации авторов канала, ни Баязитова, ни ее адвокаты не знают, в связи с чем ее вернули в столицу.

Баязитова и ее коллега Ольга Архарова были признаны виновными по делу о вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. Баязитова получила пять лет, а ее подельница Ольга Архарова — 4,5 года тюрьмы.

По версии следствия, журналистки хотели получить от предпринимателя крупную сумму денег, обещая взамен не публиковать в Telegram-канале информацию, способную навредить его репутации. Третья обвиняемая по делу «Адских бабок» Инна Чурилова пошла на сделку со следствием и была отпущена под домашний арест. Дело выделили в отдельное производство, ее приговорили к четырем годам лишения свободы условно.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто не охотится на Баязитову. Он попросил спросившего о данной ситуации журналиста не перегибать. По словам президента, серьезные наказания за подобные преступления предусмотрены в разных странах.