Baza: водитель телетрапа под наркотиками протаранил борт «Аэрофлота»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет авиакомпании «Аэрофлот» в аэропорту Шереметьево

Telegram-канал Baza передает, что вечером 10 января водитель телескопического трапа в аэропорту Шереметьево протаранил самолет «Аэрофлота». По имеющимся данным, 34-летний Алексей в момент ЧП находился под воздействием наркотических средств. Канал отмечает, что позднее его обнаружили в бессознательном состоянии и экстренно увезли в реанимацию больницы в Химках.

Как пишут авторы Baza, самолет, в который врезался телетрап, должен был вылететь в Красноярск, само столкновение произошло непосредственно перед посадкой.

Канал также утверждает, что после обнаружения водителя в аэропорт вызвали сотрудников управления по контролю за оборотом наркотиков, затем было принято решение увезти мужчину в реанимацию химкинской больницы. Как пишут журналисты, у Алексея диагностировали интоксикацию, он находится в коме.

Ранее дальнобойщик во время рейса из Нижнего Новгорода в Электросталь вызвал полицию с жалобой на воров, которые на ходу забирали груз из кузова его машины и разбирали двигатель. Когда фуру остановили, это не подтвердилось, а у самого водителя заметили состояние наркотического опьянения.