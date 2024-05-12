Baza: в сливном бачке унитаза военного госпиталя в Москве нашли две гранаты

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что в сливном бачке туалета военного госпиталя имени Бурденко в Москве нашли две боевые гранаты Ф-1. Канал уточнил, что на боеприпасах обнаружены следы коррозии, это может значит, что они лежали в бачке годами.

Канал уточнил, что гранаты обнаружили в День Победы. По информации Baza, их нашел охранник, после чего к госпиталю была вызвана группа разминирования. В публикации сообщается, что 10 человек пришлось эвакуировать, а гранаты увезли из больницы для уничтожения. По данным канала, в произошедшем разбирается Следком.

Ранее сообщалось, что житель села Вторая Наумовка Белгородской области, где действует режим ЧС, погиб, когда пытался разобрать противопехотную мину. Губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью.

Белгородский глава напомнил, что любая попытка разобрать мину смертельно опасна. Он призвал местных жителей не трогать взрывоопасные предметы.

До этого сообщалось, что граната взорвалась в кальянной в Подмосковье в городском округе Домодедово. В результате происшествия пострадали три человека.