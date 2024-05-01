Baza: в районе Пятницкого шоссе в Москве произошел подземный взрыв

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев сообщает, что в районе Пятницкого шоссе в Москве произошел подземный взрыв. По данным канала, столб огня, высвободившийся после детонации, был высотой в несколько этажей. Официальных комментариев по факту произошедшего пока не поступало.

Как стало известно каналу, во время переукладки бордюров рабочие повредили кабель, в результате чего произошло короткое замыкание, которое, предположительно, могло привести к последующей детонации. Как пишет канал, в настоящий момент на месте работают сотрудники МЧС и скорой помощи. По предварительным данным Baza, пострадавших нет, в самом асфальте после взрыва осталась пробоина.

В минувший вторник, 30 апреля, к общежитию Российского университета дружбы народов (РУДН) в Москве подъехали пять пожарных машин. Спасатели прибыли на место после сообщения о взрыве в здании. Жильцов корпуса № 12 общежития РУДН эвакуировали около 22:30 мск. Очевидцы утверждают, что сначала был слышен хлопок, после чего сработала пожарная сигнализация.

По данным СМИ, возгорание произошло в 18-этажном общежитии на улице Миклухо-Маклая. Очевидцы рассказали журналистам, что в одном из лифтов застряли люди. Свидетели утверждают, что перед срабатыванием сигнализации слышали хлопок. Запах гари ощущался на нескольких этажах.