Baza: в Подмосковье нашли радиостанцию, которая могла координировать дроны

Фото: МО Украины

Telegram-канал Baza сообщает, что в лесу подмосковного города Пушкино обнаружили военную радиостанцию, предварительно, советских времен. По данным канала, она могла служить маячком для украинских беспилотников — такое мнение высказывают радиолюбители. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Как пишет Baza, аппарат обнаружил местный житель во время прогулки с собакой. По данным канала, станция была примотана скотчем к сосне, а рядом лежал чемодан. В публикации отмечается, что мужчина побоялся прикасаться к находке, заподозрив, что она может быть заминирована, и оповестил о ней пользователей из городского чата.

По данным Baza, жители Пушкино, получив сообщение, обратились в полицию. Как отмечает канал, сотрудники правоохранительных органов приехали на место происшествия и исследовали находку, которая оказалась военной радиостанцией, при этом радиолюбители сходятся во мнении, что она могла координировать дроны ВСУ.

Ранее Минобороны России в официальном Telegram-канале сообщило об уничтожении над Тульской и Московской областями двух украинских малоразмерных воздушных шаров (МВШ). Их атаку пресекли средства противовоздушной обороны.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 апреля заявил, что Украина имеет право наносить удары по военным объектам на территории России. В ходе пресс-конференции он отметил необходимость стран Альянса поставлять Киеву вооружение, даже если это будет делаться в ущерб их собственным оборонным возможностям.