Baza: в Москве задержан топ-менеджер «Роснефти»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве задержали замдиректора департамента информации и рекламы «Роснефти» Александра Терентьева, передает Telegram-канал Baza. По предварительным данным, его обвиняют в вымогательстве, связанном с ведением Telegram-канала.

Baza отмечает, что Терентьева задержали в конце мая. Тогда же он был уволен из «Роснефти». В компанию Терентьев пришел вслед за Михаилом Леонтьевым — вице-президентом, директором департамента информации и рекламы. Ранее Терентьев, как и Леонтьев, работал в журнале «Однако».

В январе второй кассационный суд общей юрисдикции полностью оправдал и освободил из-под стражи бывшего заместителя генерального директора АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ) по экономике и финансам Марата Арустамова. Топ-менеджер был осужден Измайловским райсудом Москвы за взятку и приговорен к девяти годам строгого режима.

Кассационный суд отклонил представление прокуратуры на решение Мосгорсуда, утвердив решение о полном оправдании Арустамова. Первоначально он получил срок по обвинению в получении взятки в 2020 году в 1,5 млн рублей от компании, которая строила дома в ЗАТО Циолковский Амурской области для работников космодрома Восточный. Управленец тогда вину не признал, заявив, что его оговорили.