Baza: в Москве задержали военного из-за проукраинских лозунгов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Baza передает, что в Москве полиция задержала военнослужащего, который выкрикивал проукраинские лозунги. Как сообщает канал, днем 1 июля молодой человек взобрался на крышу здания вместе с другом недалеко от высотки на Кудринской площади и начал разбрасывать различные предметы.

По информации Baza, хулиганов задержали, ими оказались уроженцы Челябинской области: 27-летний Денис В. и 25-летний Станислав М. На первого был составлен протокол за дискредитацию армии. Baza отмечает, что второй молодой человек оказался ввоеннослужащим ВС РФ — он служит в Москве. Его дело передали в Военную комендатуру столицы, передает канал.

Ранее стало известно, что курская полиция и сотрудники УФСБ начали проверку по факту дискредитации Вооруженных сил РФ медсестрой из частной клиники. Женщине может грозить штраф в размере до 50 тысяч рублей.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что медсестра в интернете оскорбляла участников СВО, заявляла о ненависти к ним, с пренебрежением и цинизмом говорила o гибели бойцов ВС РФ.

16 июня Басманный суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей певицу Елизавету Гырдымову (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), известную под псевдонимом Монеточка, за отсутствие маркировки иностранного агента. Согласно данным ведомства, девушка получала деньги от иностранных источников, а также негативно высказывалась о проведении спецоперации. Монеточука проживает за пределами РФ.