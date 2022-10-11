Baza: в Москве задержали внука Зюганова Baza: в Москве задержали внука Зюганова, не расплатившегося за бензин

Фото: kprf.ru

Леонид Зюганов

Telegram-канал Baza сообщил о задержании в Москве депутата Мосгордумы Леонида Зюганова. По данным издания, внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова уехал с заправки, не оплатив бензин.

24 сентября Зюганов заправлял свою машину на АЗС «Роснефти». Парень приложил к терминалу свою карту, не дождался оплаты и быстро укатил. Работники заправки запомнили его машину и обратились в полицию по факту кражи, — сказано в сообщении.

Зюганова задержали днем 8 октября на Кутузовском проспекте. Сам он утверждает, что приложил карту к терминалу, дождался звукового сигнала и спокойно уехал, причём остановить его никто не пытался. Теперь в деле будут разбираться следователи.

Ранее в центре скандала оказался сам лидер КПРФ, который заявил о необходимости полной мобилизации сил и ресурсов России для победы в спецоперации на Украине. По его словам, в течение последних месяцев СВО превратилась в настоящую войну с США, Европой и НАТО. Этот альянс, как считает глава КПРФ, пытается переломить исход конфликта в пользу фашистов с помощью поставок оружия и вовлечения наемников.

Пресс-секретарь коммунистической партии Александр Ющенко уточнил, что глава КПРФ говорил в первую очередь о мобилизации экономики, политической системы и ресурсов России перед лицом нависшей угрозы, тогда как новости о призывах Зюганова к всеобщей мобилизации населения страны являются откровенной провокацией.