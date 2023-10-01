В Москве задержали мужчину с переносной лабораторией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На улице Руставели в Москве полицейские остановили автомобиль 33-летнего мужчины, при котором был обнаружен рюкзак с подозрительным содержимым, сообщает Telegram-канал Baza. В специальном наборе были четыре стеклянные бутылки с неизвестной жидкостью, пластиковая бутылка с порошком белого цвета, цифровые весы, два шприца, игла, четыре стеклянные колбы с порошком темно-бурого цвета и воронка.

На место были вызваны саперы, чтобы исключить, что у мужчины при себе гексоген. В ближайшее время в квартире москвича пройдут обыски.

Ранее правоохранители обнаружили нарколабораторию в одном из коттеджей в СНТ «Березка-6» Дмитровского района Московской области. Арендатор с криминальным прошлым 45-летний Василий Бурков прятал в доме более 60 кг наркотических веществ. Сотрудники изъяли с места 21 кг готового порошка, 43 л жидкой химии и 1 кг кристаллообразного вещества.

До этого во Владимирской области задержали мужа и жену, которые варили мефедрон на своем дачном участке. Они приехали в Россию из белорусского города Бобруйска. Правоохранители обнаружили у пары 18 кг мефедрона. Сначала на них составили административный протокол, а позже было возбуждено уголовное дело.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.