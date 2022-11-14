Baza: в Москве задержали четырех человек, молившихся за похороны Ленина Baza: в Москве задержали четырех человек, молившихся за похороны Ленина и запрет абортов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве за незаконный пикет задержали четырех человек без плакатов и транспарантов, которые совершали коллективную молитву за похороны Ленина и запрет абортов, пишет Telegram-канал Baza. Троих мужчин и одну девушку задержали недалеко от здания ГУМа.

Мужчин доставили в отделение полиции, где на них составили протоколы за нарушение установленного порядка организации митинга или пикетирования. Один из них, Всеволод Чухаркин, был признан организатором пикета, и его ждёт более суровое наказание.

Ранее глава КПРФ Геннадий Зюганов попросил не «болтать» на тему захоронения тела Ленина и не провоцировать «ещё одну войну», потому что Россию «и так окружили горячими точками». По его словам, решение о помещении тела Ленина в мавзолей было принято государственными органами и всем народом, а сам он захоронен по православным канонам. Тем не менее Российская православная церковь неоднократно выступала за перенос тел у стен Кремля.

До этого лидер КПРФ пояснял журналистам, что тело лежит в склепе ниже уровня земли на два метра. Таких склепов, по словам Зюганова, в мире около сотни. Политик добавил, что считает кощунственным заниматься такими вопросами, когда в стране такая большая разница между богатыми и бедными. Зюганов назвал это «кощунством».