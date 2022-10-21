Baza: в больницах Москвы появились таблички с надписью «Укрытие» Baza: в московских больницах и поликлиниках начали готовить «укрытия»

Фото: АГН «Москва»

В Telegram-канале Вaza появилось сообщение о том, что таблички с надписью «Укрытие» появились в детской городской поликлинике № 110 города Москвы. В сообщении отмечается, что укрытия также готовят в больнице имени Юдина, ГКБ № 31.

(Таблички. — NEWS.ru) указывают на подвал. До нововведений там располагались служебные помещения для сотрудников, где медики могли поесть или переодеться. Теперь же, судя по табличкам, в подвале можно будет укрыться от чего-то неизвестного, — пишет Вaza.

Ранее Telegram-канал Sota сообщил, что правление одного из товариществ собственников жилья в Москве распространило среди жителей объявление о подготовке бомбоубежищ к «приему укрываемых», сославшись на решение, якобы принятое в ходе совещания в столичной мэрии 11 октября под руководством заместителя градоначальника Петра Бирюкова.

По информации Sota, столичные власти попросили освободить помещения бомбоубежища от автомобилей и личных вещей, так как они «будут приводиться в соответствие с прямым назначением объекта гражданской обороны».