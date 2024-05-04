Baza: в Москве оцепили автомобиль с разобранным беспилотником в багажнике

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что в центре Москвы сотрудники правоохранительных органов оцепили автомобиль, в багажнике которого обнаружили разобранный беспилотник самолетного типа. По данным канала, на место происшествия вызвали сотрудников ФСБ.

Как пишет Baza, автомобиль с разобранным дроном остановили на Садовом кольце, в салоне машины находились несколько человек, один из них, как и само транспортное средство, зарегистрирован в Якутии, остальные из Краснодарского края и Ленобласти.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинский дрон ударил по автобусу, когда в нем находились два пассажира и водитель. В результате взрыва пострадал один человек. У мужчины диагностирована баротравма и ушиб правой руки. Отмечается, что он самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ, ему оказывается необходимая медицинская помощь, уточнил губернатор.

Позже он опубликовал в своем Telegram-канале фото автобуса, который подвергся атаке беспилотника ВСУ в Вознесеновке. FPV-дрон нанес удар по транспортному средству, которое возит на работу сотрудников коммерческого предприятия. На фото можно увидеть боковую часть автобуса. У него выбито остекление, оконные шторы сильно посекло осколками.