Baza: в Москве найден мертвым гендиректор Yamaha Music

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что в Москве найден мертвым гендиректор Yamaha Music и член попечительского совета Московской консерватории 55-летний Аоки Дзюн. По данным канала, тело японца обнаружили в отеле Radisson Royal на Кутузовском проспекте.

Как выяснил канал, мужчина несколько дней не выходил на связь, после чего его знакомые обратились в полицию. Авторы канала пишут, что тело японского бизнесмена нашли днем 2 апреля, предварительно, он умер из-за острой сердечной недостаточности.

Ранее в Москве скончался бывший президент Союза архитекторов РФ народный архитектор России Юрий Гнедовский. Тело проектировщика нашли в его квартире в Хлебном переулке. Эксперты осмотрели место происшествия и не обнаружили признаков насильственной смерти.

Гнедовскому было 93 года, он работал на должности президента Союза архитекторов с 1993 года. Он также был первым президентом Международной ассоциации союзов архитекторов стран СНГ. Одной из его главных работ считается здание театра на Таганке.

До этого известную порнозвезду 2000-х Джесси Джейн нашли мертвой в собственном доме. В доме также находился труп ее молодого человека Бретта Хазенмюллера. По неподтвержденным данным, причиной смерти стала передозировка наркотиками. На данный момент неизвестно, как долго тела пары пролежали в доме.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.