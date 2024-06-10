Baza: в Москве мошенники обманули профессора МФТИ на 19 млн рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве мошенники обманули профессора МФТИ на 19 млн рублей, представившись сотрудниками «Госуслуг» и правоохранительных органов. По данным канала, доктор химических наук Владимир Фатеев только через неделю понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Как стало известно каналу, в конце мая 72-летний профессор получил звонок якобы от «Госуслуг», мужчине рассказали, что его сбережения находятся под угрозой, их нужно обналичить и передать курьеру, который доставит их в безопасное место. Также, по информации канала, к разговору подключились «полицейские», после чего в период с 24 по 27 мая доктор наук снял со счетов и передал мошенникам 19,2 млн рублей.

Авторы канала утверждают, что курьер приезжал за деньгами прямо к дому Фатеева. 5 июня потерпевший понял, что его обманули, и пошел к правоохранителям, следователи уже проверили камеры наблюдения — в одном случае мошенники не попали в поле зрения камеры, в другом — срок хранения записей оказался ограниченным.

Ранее в Москве задержали подозреваемых в хищении 26 млн рублей у Марфо-Мариинского монастыря. По делу о мошенничестве проходит 19-летний третьекурсник Новосибирского строительно-монтажного колледжа и несколько других трейдеров криптобиржи Bybit, через которую выводили похищенные деньги.