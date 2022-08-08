В Москве двое мужчин отравились арбузом, один из них в реанимации Baza: в Москве двое мужчин отравились арбузом, один из них в реанимации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве двое мужчин отравились арбузом, один из них находится в реанимации, передает Telegram-канал Baza. Отмечается, что в арбузе содержалось неизвестное вещество, повлекшее отравление. У госпитализированного диагностировали отравление неизвестным веществом, а также острую почечную недостаточность и гиперкалиемию (повышение уровня калия в крови, влияющее на сердечный ритм).

По информации издания, мужчины купили ягоду на рынке. После того, как они его попробовали их самочувствие ухудшилось. Со временем мужчинам не полегчало и они решили вызвать скорую помощь.

6 августа одного из них доставили в ГКБ им. Иноземцева и диагностировали «токсическое действие неуточненного вещества».

Сейчас медики изучают анализы мужчины, чтобы понять, из-за чего именно он отравился, — говорится в сообщении.

Ранее гастроэнтеролог Яна Прудникова рассказала, что чрезмерное употребление арбуза может нарушить сердечный ритм, вызвать мышечные спазмы, привести к диабету, проблемам с печенью и желудком. По ее словам, у этой ягоды есть только один плюс — она является источником витаминов А и С, а также ликопина, известного противораковыми свойствами.