Telegram-канал Baza сообщил, что в поездах московского метро появились рекламные объявления маркетплейсов, где продаются запрещенные вещества. По информации канала, плакаты содержат QR-коды с инструкцией, как попасть на нелегальную площадку.
Кроме того, как пишет Baza, в объявлениях приводятся цитаты с призывами посетить маркетплейс.
Ранее принц Гарри признался, что начал употреблять наркотики, так как не мог справиться со скорбью после смерти матери. В интервью CBS News он призвал не использовать наркотические препараты для развлечения. По словам принца, за время, проведенное в зависимости, он попробовал кокаин, марихуану и галлюциногенные вещества. Принц добавил, что никому не советует принимать наркотики.
Употребление московским водителем запрещенных веществ привело к ДТП, в котором пострадали восемь человек, включая одного ребенка. Виновнику аварии грозит от трех до семи лет лишения свободы.
Предупреждаем, что употребление наркотиков наносит вред здоровью.