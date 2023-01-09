Baza: в метро Москвы появилась реклама наркотиков

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что в поездах московского метро появились рекламные объявления маркетплейсов, где продаются запрещенные вещества. По информации канала, плакаты содержат QR-коды с инструкцией, как попасть на нелегальную площадку.

Кроме того, как пишет Baza, в объявлениях приводятся цитаты с призывами посетить маркетплейс.

Ранее принц Гарри признался, что начал употреблять наркотики, так как не мог справиться со скорбью после смерти матери. В интервью CBS News он призвал не использовать наркотические препараты для развлечения. По словам принца, за время, проведенное в зависимости, он попробовал кокаин, марихуану и галлюциногенные вещества. Принц добавил, что никому не советует принимать наркотики.

Употребление московским водителем запрещенных веществ привело к ДТП, в котором пострадали восемь человек, включая одного ребенка. Виновнику аварии грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Предупреждаем, что употребление наркотиков наносит вред здоровью.