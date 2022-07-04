В ДТП с Tesla на севере Москвы пострадали два человека Baza: два человека пострадали в ДТП с Tesla на севере Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два человека пострадали в результате ДТП на севере Москвы. По сообщению Telegram-канала Baza, в аварию попали легковушки марок Tesla и Skoda Octavia. Уточняется, что авария произошла на улице Огородный проезд, недалеко от метро Бутырская.

Сейчас на месте работает скорая и сотрудники полиции, — сказано в сообщении.

Телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточняет, что водителя такси, который был за рулем Skoda, госпитализировали. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия. В Telegram-канале московского департамента отметили, что дорожная ситуация в районе затруднена.

Накануне в ГУ МЧС сообщили, что семь человек погибли после столкновения двух автомобилей в Оренбургской области. По данным экстренных служб, авария произошла на трассе М-5 «Урал». В ДТП столкнулись две легковушки — Lada Largus и Hyundai.

До этого два человека пострадали в ДТП с лосем на трассе в Псковской области. Иномарка столкнулась с животным на полном ходу. Лось в результате происшествия погиб на месте, водитель и пассажир автомобиля были госпитализированы.