Baza узнала, куда отправился Аббасов после убийства в Москве Baza: Шахин Аббасов после убийства москвича отправился ужинать в кафе с друзьями

Фото: t.me/skmoscowgsu

Шахин Аббасов

Telegram-канал Baza сообщил со ссылкой на знакомого Шахина Аббасова, подозреваемого в убийстве мотоциклиста из-за претензий о неправильной парковке в Москве, что после нападения вечером 17 апреля он встретился с друзьями и братьями. По его информации, вместе они отправились ужинать в кафе, находящееся недалеко от места убийства.

Канал уточнил, что там Шахин рассказал друзьям о случившемся возле подъезда жилого дома. Как утверждает знакомый Аббасова, передает Baza, его братья начали думать, что их может ждать дальше. По данным канала, после ужина компания отправилась в другое заведение, где уже через 10–15 минут Шахин и братья сели в черную «Ладу» и уехали. Канал предположил, что на этом автомобиле они и могли скрыться.

Ранее прокуратура Москвы сообщила о задержании 21-летнего Шахина Аббасова. Он подозревается в убийстве мотоциклиста Кирилла Ковалева. Вместе с Аббасовым задержали еще двоих соучастников. Было возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений.

Позднее представитель МВД России Ирина Волк опубликовала кадры допроса Аббасова. На видео молодой человек не сразу реагирует на требование представиться.