Baza: умерла жена депутата Демина, которая жаловалась на избиение от мужа

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Telegram-канал Baza сообщает, что в Москве умерла жена депутата «Единой России» Анастасия Демина, которая несколько месяцев назад обвинила мужа в избиении и даже написала на него заявление в полицию. По его данным, 42-летняя женщина скончалась 6 мая — она уснула и уже не проснулась, точную причину смерти выяснит судмедэкспертиза.

Как рассказали каналу родственники умершей, она с начала года жила с сильными болями на фоне перелома плеча, из-за этого у нее начались панические атаки и усугубилось психологическое состояние. Baza пишет, что в феврале она обвинила своего мужа, депутата Бабушкинского района Валерия Демина, который вернулся с СВО, в избиении.

По словам Деминой, он накинулся на нее, бил и таскал за волосы. Канал отмечает, что удары супруга только усугубили травму плеча женщины, а сам депутат в последнее время был с другой женщиной. При этом пострадавшая сначала написала заявление в полицию на мужа, но позже, по совету коллег-депутатов, забрала его.

Ранее на турнире в Оренбургской области тренер из Дагестана избил подопечного, который проиграл поединок. Мужчина бил и своего племянника. На появившихся в Сети кадрах видно, что после поражения в схватке мужчина схватил подростка за шею, пнул его, а потом завел в подсобное помещение. Далее следует небольшой фрагмент видео оттуда, на котором видно лежащего на полу ребенка и тренера, который его пинает.