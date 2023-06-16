Стало известно о планах украинца подорвать Серпуховскую нефтебазу Baza: украинец собирался подорвать Серпуховскую нефтебазу под Москвой

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Telegram-канал Baza сообщил, что украинец собирался подорвать Серпуховскую нефтебазу под Москвой. По информации канала, за осуществление диверсии он получил 96 тысяч рублей от куратора. Baza уточняет, что силовики остановили мужчину, в момент когда он уже собирал самодельное взрывное устройство (СВУ).

Как пишет канал, в январе сотрудники ФСБ задержали 45-летнего гражданина Украины, проживавшего в Подольске, по подозрению в поджоге релейного шкафа на железной дороге. По информации Baza, в его телефоне обнаружили переписки с куратором, который отправлял злоумышленнику подробные видеоинструкции об изготовлении СВУ, а также поручил украинцу устроить теракт и самостоятельно выбрать цель.

По данным канала, гражданин нашел в интернете наиболее приоритетные объекты для атаки в Московской области и предложил своему «наставнику» осуществить подрыв Серпуховской нефтебазы. Baza пишет, что куратору понравилась эта идея, и он согласился на операцию — после этого украинец начал закупать компоненты для взрывчатки. Однако, по информации канала, собрать СВУ он не успел, поскольку после поджога шкафа к нему пришли силовики.

Baza уточнила, что из-за диверсии на железной дороге мужчине изначально грозило от 12 до 20 лет, а теперь, спустя несколько месяцев расследования, против него возбудили дело еще по двум уголовным статьям: о покушении на теракт и прохождении обучения в целях совершения террористической деятельности. Канал пишет, что куратору украинца также грозит статья об организации теракта, но его личность и местонахождения пока неизвестны.

Ранее в Ставрополье ФСБ задержала двоих мужчин, которые намеревались взорвать отдел полиции в Пятигорске. У них обнаружили компоненты для изготовления взрывного устройства, а также символику террористической организации.