Baza: у Отара Кушанашвили случился сердечный приступ

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Отар Кушанашвили

Telegram-канал Baza сообщает, что у Отара Кушанашвили случился сердечный приступ в ресторане в центре Москвы. По его данным, шоумена госпитализировали, он в сознании, но жалуется на боль в груди и сложности с дыханием.

Как выяснил канал, 53-летний журналист отдыхал с друзьями в ресторане Sabor de la Vida на улице 1905 года. Отмечается, что когда ему стало плохо, очевидцы вызвали скорую помощь.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что советского борца и тренера олимпийской сборной СССР Виктора Игуменова экстренно госпитализировали с подозрением на разрыв брюшной аорты. У него заболел живот, потом он пожаловался на слабость и холодный пот. Согласно информации канала, родственники бывшего спортсмена вызвали скорую помощь, прибывшие медики забрали его в больницу.

До этого Mash писал, что режиссеру Александру Митте пришлось вызвать на дом скорую помощь. Врачи диагностировали у кинодеятеля пневмонию. Сообщалось, что режиссер болеет уже второй день, у него высокая температура и затрудненное дыхание. Медики оказали постановщику первую помощь и рекомендовали ему поехать в больницу, однако тот от госпитализации отказался. При этом помощник режиссера Геннадий Иванов сказал, что впервые слышит информацию о проблемах со здоровьем у кинематографиста.