Baza: танцорам из Москвы запретили выступать под песню Пугачевой

Фото: Shutterstock

Танцевальному коллективу «эНдорфин» запретили выступать в честь Дня таможенника под песню уехавшей из России певицы Аллы Пугачевой, сообщает Telegram-канал Baza. По данным издания, номер планировали исполнять под песню «Нас бьют, мы летаем» в исполнении Наргиз Закировой.

Решение о запрете выступления было принято Таможенной академией. Кроме того, как пишет Telegram-канал, сначала группа танцоров называлась eMotion, однако его попросили придумать название на русском и так он стал «эНдорфином», но и этот вариант не очень устроил «заказчиков».

Пугачева подверглась волне критики после того, как сделала ряд заявлений. Так, в октябре она опубликовала в соцсети пост о том, что ее ненавидят те люди, которых она всегда терпеть не могла. Примадонна пожелала им «скрежетать зубами» и заявила, что ее ненавистники «были холопами, стали рабами». При этом она не назвала никаких имен.

Пугачева вместе с супругом, шоуменом Максимом Галкиным проживает в Израиле. В начале ноября издание «Дни.ру» писало о получении израильского гражданство детьми звездной пары. По данным газеты, израильские корни по матери Максима Галкина, признанного в РФ физлицом-иноагентом, помогли получить израильский паспорт и самой Примадонне.