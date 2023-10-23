Baza: сына бывшего помощника Кудрина подставили телефонные хулиганы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве сотрудники полиции после нескольких звонков о готовящемся теракте и удержании заложников прибыли в одну из квартир многоэтажного дома на Малой Бронной. Выяснилось, что в ней проживает семья Евгения Лисютина — заместителя руководителя аппарата Счетной палаты РФ, экс-помощника бывшего министра финансов Алексея Кудрина. По данным канала, некий злоумышленник подставил 13-летнего сына госслужащего.

Baza сообщает, что 20 октября неизвестный общался с подростком на платформе Discord, тот начал угрожать школьнику, что знает все его данные — от полного имени до места проживания, в полицию с разницей в несколько минут сообщили о нескольких ЧП. По данным канала, сначала неизвестный заявил, что там удерживают заложников и стреляют, а затем — что готовятся совершить теракт, в результате перед силовиками пришлось объясняться матери подростка, теперь полиция занимается поисками автора ложных обращений.

Ранее жительница Москвы вызвала полицию к своей дочери, чтобы отучить ее курить вейпы или хотя бы припугнуть вниманием со стороны силовиков. При этом в заявлении женщина солгала — она указала, будто девушки кто-то домогался. Теперь женщине грозит проверка за ложный вызов.