Мошенники увели у генерала 50 млн рублей возле офиса Генпрокуратуры Baza: советский генерал Миренков и его жена отдали мошенникам 50 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что бывшего начальника финансовой службы Центрального аппарата Минобороны СССР Анатолия Миренкова и его супругу обманули на 50 млн рублей. По информации канала, советский генерал передавал деньги мошенникам при личных встречах, одну из которых жулики назначили прямо у здания Генпрокуратуры РФ в Москве.

Как пишет Baza, 24 января Миренкову позвонил в Telegram некий Харитонов, который сообщил генералу, что в России активизировались мошенники, похищающие у людей деньги и отправляющие их на Украину. Затем Миренкову поступил звонок от другого человека, который представился сотрудником ФСБ по фамилии Власов.

Аферисты прислали мужчине документы якобы от Центробанка, в которых говорилось, что его сбережения под угрозой. За несколько дней генерал передал злоумышленникам 33 млн рублей. Каждый раз Харитонов и Власов вызывали Миренкову такси. Одну из встреч мошенники назначили на улице Большая Дмитровка прямо у здания Генпрокуратуры, еще одну — у посольства Мадагаскара.

Как пишет Baza, отставной военный снимал деньги со счетов в разных банках и передавал сумки, набитые наличными, из рук в руки. Курьер называл ему пароль, после чего генерал передавал ему очередную сумму.

После этого аферисты переключились на жену Миренкова, которую заставили снять в банке 16 млн рублей. Деньги она также передала при встрече.

Лишь спустя неделю супруги поняли, что их обманули. Миренков написал заявление в полицию. Генерал признался, что не знал о таких схемах мошенничества.

Ранее в Москве пенсионер полгода переводил деньги жуликам, после чего сам поехал забирать наличные у другой жертвы мошенников в Великие Луки. Впоследствии его задержали полицейские.