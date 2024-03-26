Baza сообщила, сколько еще тел могут найти под завалами в «Крокусе» Baza: под завалами в «Крокусе» могут оставаться останки десятков человек

Фото: МЧС РФ

Под завалами зрительного зала «Крокус Сити Холла» могут оставаться останки десятков человек, сообщил Telegram-канал Baza. По его данным, из-за высокой температуры пожара их будет тяжело опознать.

Спасатели еще разбирают завалы зрительного зала «Крокус Сити Холла». По данным канала, фрагменты останков уже почти не находят, часть из них могла не сохраниться из-за температуры в эпицентре пожара. Как сообщает Baza, точное количество оставшихся под завалами людей в настоящее время неизвестно.

Атака террористов на подмосковный концертный зал произошла вечером 22 марта, когда множество зрителей собрались на концерт группы «Пикник». Нападавшие в камуфляжной одежде ворвались в здание и начали стрельбу. Вскоре в помещениях концертного зала начался пожар.

Ранее Telegram-канал «112» со ссылкой на собственный источник сообщил, что в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» пострадали 360 человек. Официального подтверждения этой информации не поступало. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным накануне рассказал, что число погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» возросло до 139 человек.