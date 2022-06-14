Baza сообщила о гигантских очередях в Шереметьево из-за ПЦР-тестов Baza сообщила о гигантских очередях в Шереметьево из-за сбоя при сдаче ПЦР-тестов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из-за сбоя в ПЦР-лаборатории в терминале «B» в Шереметьево участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) стоят в гигантских очередях, поскольку должны сдать тесты на коронавирус, сообщает Telegram-канал Baza. Между тем участникам посоветовали сдавать тесты по прилёте в Пулково или в другом месте, одобренном организаторами ПМЭФ.

Оказалось, что сломалась какая-то система и тест не могли сопоставить с номером ID участника форума. Сопоставлять пришлось вручную, из-за этого время в очереди сильно увеличилось, — сказано в сообщении.

Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что в России началась новая волна заболеваемости COVID-19. Она уже фиксируется в крупных городах страны, но не сопоставима ни с «дельтой», ни с «омикроном». При этом Крючков допустил, что россияне могут сейчас не заметить всплески COVID-19 по причине небольшого охвата ПЦР-тестированием жителей России, однако осенью возможен куда более масштабный всплеск заболеваемости.

До этого граждан предупредили, что нельзя исключать нового всплеска заболеваемости коронавирусом в России, однако шансы его появления пока невелики, так как в стране сформировался коллективный иммунитет. Об этом заявил вирусолог Сергей Нетёсов, напомнив, что многие россияне бессимптомно переболели «омикроном», а значит, у них выработались антитела.