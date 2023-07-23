Никаса Сафронова эвакуировали из ресторана из-за сообщений о минировании

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Telegram-канал Baza сообщил, что несколько московских ресторанов эвакуировали из-за сообщений о минировании. Среди них «Чайхона № 1» на 1-й Тверской-Ямской улице.

По данным канала, среди эвакуированных оказался российский художник Никас Сафронов и его сын, пианист Лука Сафронов. Местные власти и профильные ведомства эту информацию не комментировали.

Ранее, 22 июля в торговом центре «Времена года» на Кутузовском проспекте в Москве прорвало трубу с горячей водой. В результате произошедшего погибли четыре человека, о чем сообщил столичный мэр Сергей Собянин. Все жертвы — женщины.

Отмечается, что порядка 70 человек получили ожоги. Часть посетителей и сотрудников торгового центра оказались заблокированы до приезда экстренных служб. Пути отхода им отрезал льющийся кипяток.

По словам очевидцев, во время прорыва трубы в ТЦ не сработала сигнализация об эвакуации. Многие из посетителей узнали о произошедшем из новостей. Эту информацию подтвердила позже одна из сотрудниц центра.

Порядка 50 человек обратились за помощью к медикам, троих человек доставили в ожоговое отделение больницы. Криминалисты выясняют обстоятельства произошедшего. Также изучается техническая документация.