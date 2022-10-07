Baza раскрыла личность поджигателя автомобилей в «Москва-Сити» Baza: за поджог автомобилей в «Москва-Сити» задержали 26-летнего Сергея Арушанова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Задержанным за поджог автомобилей в районе «Москва-Сити» оказался 26-летний Сергей Арушанов, передает Baza. По данным Telegram-канала, сначала он поджег собственный «Фольксваген Поло», а затем огонь перекинулся на стоящий рядом «Ягуар», принадлежащий 57-летней жительнице столицы.

Арушанов оказался режиссером короткометражных фильмов. Во время задержания он стоял недалеко от места пожара и выкрикивал антивоенные лозунги.

Возгорание машин произошло вечером 6 октября у башни «Федерация» в «Москва-Сити». Очевидцы утверждают, что мужчина вел себя неадекватно — разбивал свой телефон, держал в руках мягкую игрушку и постоянно кричал.

Тем временем возле Котляковского кладбища на юге Москвы загорелся двухэтажный автосервис. Площадь возгорания достигла 900 квадратных метров. По предварительным данным, людей в здании не было. По прибытии пожарно-спасательной службы было установлено, что горит кровля. Кроме того, из-за пожара произошло обрушение конструкций.

5 октября неизвестный попытался устроить пожар в воинской части в Подмосковье, бросив на территорию несколько «коктейлей Молотова». Возгорание было быстро потушено, никто не пострадал. Инцидент произошел в деревне Зюзино (Раменский городской округ). Злоумышленник перебросил через бетонный забор четыре бутылки с зажигательной смесью, которые попали в нежилой барак.