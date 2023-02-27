Baza: полиции в Москве выдали новое оружие после нападения на росгвардейца Baza: в Москве полицейским выдали пистолеты-пулеметы после нападения на сотрудника Росгвардии

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Пистолет-пулеметы ПП-2000

Telegram-канал Baza сообщил, что московским полицейским выдали пистолеты-пулеметы ПП-2000 после нападения на сотрудника Росгвардии в Санкт-Петербурге. По данным канала, от стражей порядка также потребовали не снимать бронежилеты на посту.

Полицейских попросили меньше передвигаться бесцельно и ходить только парами — даже в туалет теперь лучше ходить в компании сослуживцев, сообщает Baza.

По информации канала, такое усиление связано с нападением 50-летнего Тиграна Х. Утром 24 февраля он два раза выстрелил в живот сотруднику Росгвардии в районе метро «Гостиный двор», после чего был задержан.

Пострадавший омоновец был доставлен в больницу с ранением в живот. Медики оценивали его состояние как тяжелое. При задержании у злоумышленника изъяли два обреза, два «коктейля Молотова» и портативную музыкальную колонку. По его словам, перед нападением он включил на ней песню «Священная война».