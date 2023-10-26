Baza: полицейский подбросил наркотики в квартиру и требовал 500 тысяч

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичный полицейский подбросил наркотики в квартиру и требовал полмиллиона у ее арендатора, однако хозяин жилья вовремя вычислил злой умысел правоохранителя и сорвал «сделку», пишет Telegram-канал Baza. Если вина оперуполномоченного будет доказана, то его уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и он понесет наказание в соответствии с законом.

Инцидент произошел 21 октября в Бирюлево: полицейский позвонил в квартиру, представился и показал удостоверение. Он заявил квартиросъемщику, что нужно осмотреть жилье, так как у него есть информация о хранении здесь наркотиков. Неожиданно для жильца в руке незваного «гостя» действительно оказались три свертка с неизвестным содержимым. Решить проблему правоохранитель предложил двумя способами: 15 лет колонии или 500 тысяч наличными здесь и сейчас.

Обитатель квартиры испугался и начал искать деньги в долг у знакомых, в том числе он позвонил хозяину квадратных метров, который ранее работал следователем и согласился помочь. Бывший сотрудник органов вызвал полицию, ФСБ и УСБ МВД к дому, и в момент, когда мужчины в салоне ждали приезда человека с суммой денег, задержали вымогателя.

По словам предполагаемого злоумышленника, он специально купил наркотики, чтобы вымогать деньги. Запрещенные вещества он успел выкинуть в мусорный бак, чтобы замести следы, но патрульные это заметили — оказалось, что в трех свертках было три грамма марихуаны.

Против задержанного завели уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Превышение должностных полномочий». Полицейский признал свою вину, а следователи не исключают, что это не первый подобный эпизод в его трудовой деятельности, пишет Baza.

Ранее в октябре в Красноярске двое лейтенантов ДПС вынудили пьяного водителя сесть за руль и задержали его. Через четыре месяца против них возбудили уголовное дело о превышении полномочий. В середине июня 2023 года в полицию сообщили об автомобиле, мешающем проезду. На месте сотрудники ДПС увидели, что владелец BMW спит на заднем сиденье машины. Они попросили случайного прохожего разбудить его и переставить автомобиль. Медосвидетельствование показало, что мужчина пьян. Против него позже возбудили уголовное дело по статье о повторном управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. Информация о методах работы этих лейтенантов ДПС поступила в управление собственной безопасности. Теперь уголовное дело возбуждено против самих сотрудников ГИБДД. Наказанием за такое преступление является срок от трех до 10 лет лишения свободы.