Baza: полицию ЦАО Москвы поймали на «пробивах»

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Сотрудников ФСБ приставили к отделам полиции в центре Москвы в рамках проверки стражей порядка на «пробивы» личных данных, пишет Telegram-канал Baza. По его данным, спецслужбам стало известно, что граждане Украины через полицейских получали данные о российских силовиках. Утечку выявили в середине весны, в раскрытии сведений заподозрили сотрудников УВД по ЦАО.

Несколько источников рассказали, что сотрудники МВД занимались платными «пробивами» для клиентов из интернета. По данным Baza, услугами полицейских воспользовались и украинцы, которые регулярно заказывали персональные данные силовиков, а также судей.

Для проверки этой информации правоохранители решили провести эксперимент, обративших за услугами по «пробиву» на один из форумов в даркнете. Они откликнулись на одно из объявлений и заказали данные на различных сотрудников столичной прокуратуры и вскоре получил запрошенную информацию, заодно подтвердив, что ее сливали через УВД по ЦАО.

В рамках проверки уже начались «чистки» в органах внутренних дел по всей Москве, где силовики тщательно проверили компьютеры с базами данных, по итогам многих вызвали «на разговор», пишет Baza. Нескольких сотрудников уже задержали в ОВД по Арбату, начальник которого впоследствии уволился. Заявление по собственному желанию написал и начальник УВД по ЦАО. В отделении по Таганскому району также задержали троих сотрудников.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании антикоррупционной системы «Посейдон». Предполагается, что она автоматизирует наблюдение за госслужащими и будет отслеживать данные о возможных коррупционных преступлениях, собирая информацию из всех возможных источников, включая базы ФНС, Росфинмониторинга и социальные сети.