Baza: пенсионерка приняла шум «стиралки» за запуск дрона и вызвала полицию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве полицейские, прибывшие на вызов о запуске беспилотника, обнаружили, что 82-летняя женщина приняла за работу БПЛА шум стиральной машины у соседей, рассказывает Telegram-канал Baza. Ложная тревога была зафиксировано на Кронштадтском бульваре.

Когда женщина сообщала о своих подозрениях в полицию, она уточнила, что сама ранее работала в КГБ.

В июле жительница юга Москвы обратилась в полицию с жалобой на неизвестный объект в небе. Женщина приняла этот объект за беспилотник, однако позднее выяснилось, что в действительности это была комета или другой космический объект.

В мае дачник из СНТ «Птицевод» в подмосковной Кашире вызвал полицию, когда заметил над своим участком предмет, похожий на беспилотник. Прибывшие на место сотрудники МВД обнаружили, что над участком парит воздушный змей.

В тот же месяц в столице 61-летняя женщина обратилась полицию из-за мужчины, который, по ее предположению, собирал во дворе большой квадрокоптер. Прибывшие на место силовики выяснили, что мужчина устанавливал детское кресло в машине. Полицейские на всякий случай осмотрели автомобиль гражданина, но не нашли ни одного БПЛА и уехали.