Baza: около тысячи человек не могут вылететь из Внуково в Египет

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Около тысячи человек не могут вылететь из аэропорта Внуково в Египет, передает Telegram-канал Baza. Отмечается, что причиной задержки стал запрет Иордании на пропуск российских самолетов через свое небо. Однако не смотря на запрет, турфирмы и авиакомпания iFly продавали билеты на рейсы, которые позже были отложены.

Пассажирский коллапс случился во Внуково 15 декабря. Еще ночью оттуда в Египет должны были отправиться три рейса авиакомпании iFly, но вместо этого она раз за разом стала переносить вылеты. В результате почти тысячу туристов расселили по гостиницам, — передает канал.

15 декабря несколько авиакомпаний обратились в Росавиацию с просьбой отменить запрет на полеты через Сирию, действующий почти 10 лет. Со сложностями столкнулись NordWind, «Икар» и iFly. В случае их ухода с маршрута некоторые эксперты опасаются роста цен на перелеты в Египет.

Росавиация запретила использовать воздушное пространство Сирии в 2013 году, после того как в СМИ появилась информация об угрозе ракетного обстрела самолета NordWind, следовавшего из Египта в Казань. Отмечается, что сейчас Турция, Иордания, Саудовская Аравия, Эритрея и Йемен фактически перекрыли воздушный коридор самолетам с двойной регистрацией.