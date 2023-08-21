Стало известно о двух пострадавших при падении БПЛА под Москвой Губернатор Воробьев: два человека пострадали при падении БПЛА

Два человека пострадали при падении обломков беспилотного летательного аппарата в Помосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он упал в Истринском районе после воздействия на него средств противовоздушной обороны ВС России.

Как отметил губернатор, в одном из случаев обломки упали на садовый дом в СНТ "Дорожник" в городском округе Истра.

Есть двое пострадавших - мужчина госпитализирован в медучреждение, женщина от госпитализации отказалась. Также выбиты окна в трех домах., — говорится в сообщении.

По его словам, все экстренные службы работают на месте.

Ранее главный редактор RT Маргариты Симоньян сообщила в своем Telegram-канале, что сбитый средствами ПВО дрон упал недалеко от ее дома.

В Минобороны РФ заявили, что это был беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Его сбили утром в понедельник, 21 августа.