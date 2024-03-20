Baza: несколько ракет нашли в доме недалеко от здания Минобороны России Baza: в доме напротив здания МО РФ нашли шесть ракет, похожих на фейерверки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что в доме, расположенном неподалеку от здания Министерства обороны России в Москве, обнаружили шесть ракет. По его информации, боеприпасы выглядели как самодельные фейерверки, рядом со зданием ведомства была усилена охрана.

Как отметил канал, подозрительные предметы нашли на чердаке дома на Фрунзенской набережной. Согласно его сведениям, рядом с ракетами также обнаружили пакет с порошкообразным веществом и банку с металлическими шариками. Канал добавил, что на месте инцидента работали сотрудники ФСБ России, сотрудников полиции туда не допустили.

Ранее СМИ сообщали, что Минобороны России начало доследственную проверку по факту обнаружения камеры, установленной напротив здания ведомства в Москве. Уточнялось, что она была установлена на штатив и оснащена антенной. Специалисты Минобороны изъяли все найденное оборудование.

Также ранее мэр города Сергей Собянин сообщил об отражении третьей атаки беспилотников на город. По словам главы столицы, аппарат сбили средства противовоздушной обороны. Предварительно установлено, что при падении обломков беспилотника никто не пострадал, разрушений также нет.