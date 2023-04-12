Baza: неизвестные на Porsche Cayenne открыли стрельбу в Новой Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Неизвестные в Новой Москве открыли стрельбу и скрылись на автомобиле Porsche Cayenne, для розыска преступников в городе Щербинке и по всей Москве введен план «Перехват», сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, в результате стрельбы один человек получил ранение.

Источник Baza сообщил, что в последний раз разыскиваемый Porsche Cayenne засекли по камерам на Варшавском шоссе в Москве. Также канал сообщает, что автомобиль зарегистрирован на жителя Ингушетии, однако находился ли он сам в машине, неизвестно.

По данным Telegram-канала «112», с места происшествия в отделение полиции доставили 14 мужчин, их опрашивают. Изначально предполагалось, что конфликт мог возникнуть на национальной почве. Как уточняет «112», Porsche Cayenne оформлен на 28-летнего жителя Ингушетии Мусу Ч. Позже канал написал, что причиной стрельбы стала невыплата зарплаты, а конфликт возник между рабочими и бригадиром. Ранение получил 23-летний строитель Алишер Холов из Таджикистана. На машине скрылся бригадир.

По данным Baza, на владельца машины оформлено несколько единиц оружия. По сведениям от источника, в Porsche Cayenne могут находиться четыре человека. Полицейским поручили быть в бронежилетах, поскольку у злоумышленников при себе может быть оружие.

Telegram-канал «Осторожно, Москва» уточняет, что неизвестные открыли стрельбу в районе улицы Театральной в городе Щербинке.

РЕН ТВ сообщил в Telegram-канале, что в результате стрельбы в Щербинке ранен мужчина 1999 года рождения, он госпитализирован. По его данным, Porsche Cayenne оформлен на Мусу А., на него также зарегистрировано три вида оружия.

Ранее в Кировске Мурманской области злоумышленник выстрелил из пневматического пистолета в многодетную женщину, после чего затащил ее в свой микроавтобус и уехал в неизвестном направлении. Подозреваемого задержали, в его машине нашли следы крови.